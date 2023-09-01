При обрушении потолка кафе в новосибирском Искитиме пострадали два человека

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Частичное обрушение потолочных перекрытий в кафе в городе Искитиме, Новосибирская область, привело к эвакуации 15 человек, из которых двое получили незначительные травмы, сообщили представители Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел вечером в четверг в двухэтажном административном здании на улице Комсомольская, где находятся кафе, пиццерия и столовая.
Следственный комитет и прокуратура организовали проверку произошедшего инцидента.
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«Внутри пиццерии произошло обрушение деревянных элементов потолочных перекрытий площадью 20 квадратных метров. Собственными усилиями были эвакуированы 15 человек, включая четверых посетителей и одиннадцать членов персонала. В результате инцидента два человека получили легкие травмы, и их отпустили после оказания амбулаторной медицинской помощи», — заявили в официальных источниках.
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Артем Кузьмин