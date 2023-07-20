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Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, украинские формирования нанесли удар по одному из районов Донецка, снаряд попал в школу-интернат в Петровском районе.
Стена второго этажа спального корпуса практически разрушена. Кулемзин отметил, что ВСУ совместно с иностранными наемниками продолжают обстрелы города и мирных граждан.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
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Стена второго этажа спального корпуса практически разрушена. Кулемзин отметил, что ВСУ совместно с иностранными наемниками продолжают обстрелы города и мирных граждан.
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Анастасия Крестьянова