При обстреле Донецка погиб человек, трое ранены

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Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ВСУ Донецка, один человек погиб и трое получили ранения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
В результате обстрела, загорелся пассажирский автобус с людьми. Ранены местные жители. Кулемзин заявил, что известно об одном погибшем. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Раненым оказывается срочная медицинская помощь.
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Анастасия Крестьянова