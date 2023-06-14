При обстреле посёлка Глушково Курской области ранены 2 человека

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Он отметил, что украинские войска обстреляли посёлок Глушково Курской области в среду, 14 июня.
«Зафиксировано 7 прилётов», — написал он в своём Telegram-канале.В результате обстрела пострадали два человека. Они получили осколочные ранения средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
«В ближайшее время они будут переведены в областную больницу», — подчеркнул губернатор.Он добавил, что пострадали также районный Дом культуры, детский сад, два административных здания, два многоквартирных дома, четыре машины, а ещё окна, фасады и крыши двух частных домовладений. Часть посёлка находится без электричества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стало известно, кто запускал беспилотники в районе Подольска.