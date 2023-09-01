При обстреле ТРЦ «Донецк Сити» погибла шестилетняя девочка

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Шестилетний ребенок скончался от полученных ранений в результате обстрела района Донецка. Об этом сообщили в СЦКК.
В результате обстрела ВСУ ТРЦ «Донецк Сити», скончалась шестилетняя девочка, сообщила пресс-служба представительства. Также сообщается, что рядом со зданием во дворе загорелось два гражданских автомобиля. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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Анастасия Крестьянова