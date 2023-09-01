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При обстреле ТРЦ «Донецк Сити» погибла шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка погибла из-за обстрела со стороны ВСУ ТРЦ «Донецк Сити»
01 сентября 2023, 15:48
Фото: iStock/izzzy71

Фото: iStock/izzzy71

Шестилетний ребенок скончался от полученных ранений в результате обстрела района Донецка. Об этом сообщили в СЦКК.

Украинские формирования осуществили обстрел гражданского объекта в ДНР. Снаряд ВСУ попал в здание торгового центра.

В результате обстрела ВСУ ТРЦ «Донецк Сити», скончалась шестилетняя девочка, сообщила пресс-служба представительства. Также сообщается, что рядом со зданием во дворе загорелось два гражданских автомобиля. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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#происшествия
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#обстрел
#донецк
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Москвичка пыталась укрыться от судебных приставов в раздвижном диване
Москвичка, не платившая алименты, пыталась спрятаться от приставов в диване
01 сентября 2023, 17:09

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Москвичка, не желавшая платить алименты, спряталась от судебных приставов в раздвижном диване, сообщили в пресс-службе столичного главка ФССП РФ.
По информации ведомства, женщина накопила долг по алиментам в размере 162 тысяч рублей. Ей уже назначали 80 часов обязательных работ, однако, завершив их, москвичка продолжила скрываться от долгов. 

«В ходе осмотра квартиры подозреваемая, упорно не желавшая платить алименты, была обнаружена внутри раздвижного дивана. Теперь мать-неплательщица в течение восьми месяцев будет отбывать наказание в виде исправительных работ», - прокомментировали ситуацию представители ФССП. 

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#фссп
#алименты
#мать
#наказание
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В Москве пропал журналист Земцов
В Москве пропал заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» Земцов
01 сентября 2023, 16:48

Фото: iStock/syahrir maulana

В Москве пропал заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» и писатель Борис Земцов, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, с заявлением о пропаже в полицию обратилась его жена. Она рассказала, что 30 августа уехала на дачу одна. Последний раз они общались около семи утра в тот же день, больше Земцов на связь не выходил. 

В социальных сетях журналист в последний раз был в пять вечера 30 августа.

Женщина отметила, что до этого ее муж ни разу не пропадал так на долго без предупреждения. 

В Baza напомнили, что в 2007 году на Земцова возбудили дело за хранение марихуаны и вымогательство, и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако в 2011 году Земцов вышел по УДО.

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#журналист
#хранение
#москва
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Самолет Челябинск-Москва вынужденно посадили из-за атаки беспилотников
Самолет Челябинск-Москва вынужденно посадили в Казани
01 сентября 2023, 16:00

Фото: iStock/undefined undefined

Самолет Челябинск-Москва вынужденно посадили в Казани из-за атаки беспилотников, сообщает 74.RU.
1 сентября самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Челябинск-Москва, экстренно посадили в аэропорту Казани. В этом время украинские беспилотники атаковали столицу.

«1 сентября 08:00 (по мск) международный аэропорт Казань имени Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта Домодедово принял на запасной аэродром рейс из Челябинска. После дозаправки топливом в 08:53 воздушное судно было отправлено далее по маршруту следования», - прокомментировали ситуацию в казанском аэропорту.

Рейс прибыл в пункт назначения, опоздав на 2,5 часа.

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#аэропорт
#самолет
#москва
#домодедово
#казань
#челябинск
#беспилотник
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Женщина, зарезавшая младенца в туалете поезда, предстанет перед судом
Женщина, убившая новорожденного в туалете МЦК, предстанет перед судом
01 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/Michael Nesterov

Женщина, которая убила новорожденного сына ножницами в туалете на МЦК, предстанет перед судом, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Напомним, 24 апреля в санитарном узле электропоезда на МЦК обнаружили тело младенца с ножевыми ранениями. По предварительной версии, 25-летняя женщина родила сына в туалете электропоезда, а затем нанесла ему 44 ножевых ранения. 

В СК уточнили, что помимо ножевых ранений, во рту убитого малыша нашли сверток бумаги, который мешал ему дышать.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лефортовский районный суд города Москвы», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры.

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#мцк
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#убийство
#новорождённые
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«Настоящая мясорубка»: Родители подрались с охранником после школьной линейки
В Екатеринбурге родители подрались с охранником после школьной линейки
01 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В школе Екатеринбурга после линейки между родителями и охраной произошла потасовка, сообщает E1.RU.
Драка после праздничной линейки произошла в Академическом районе в школе № 79 на проспекте Академика Сахарова.

По информации СМИ, родителей не пустили в здание школы на торжественную линейку, и они остались ждать своих детей за турникетами. Когда школьники стали выходить наружу, и родители взрослые принялись искать своих детей, началась давка. 

«Настоящая мясорубка была, первоклашек чуть не задавила толпа, родители теряли своих детей в школе, их не пускали. Была потасовка между родителем и охранником», - рассказала очевидица событий.

Официальными комментариями от министерства образования СМИ пока не располагает, однако, известно, что родители жаловались на неорганизованность работы персонала. 

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#школы
#школьники
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Петербурженка во время секса откусила возлюбленному часть уха
Мужчина из Петербурга лишился части уха во время секса
01 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Житель петербургского Ломоносова лишился части уха во время секса. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По информации портала, во время интимной близости, петербурженка откусила своему возлюбленному мочку уха.  

Прибывшие на место инцидента медики обнаружили часть уха мужчины возле кровати. Рану потерпевшему обработали, от госпитализации он отказался. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Писать заявление на свою любовницу мужчина не стал.    
 
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#женщина
#медики
#заявление
#секс
#происшествия
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Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября
СК: Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября
01 сентября 2023, 13:36

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд предъявил обвинения в убийстве 16-летней девушки жителю Каменска-Уральского, сообщает Следственный комитет по региону.
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

Позже по подозрению в убийстве девушки был задержан 34-летний местный житель. Выяснилось, что он был последним, кто видел ее в живых, к тому же, именно он забрал у убитой телефон, а затем закопал его неподалеку. 

Эдуард Голиков работает в Каменске-Уральском стропальщиком. Сперва он полностью отрицал свою вину, однако, позже, стал сотрудничать со следствием и даже показал, где именно он спрятал мобильный телефон убитой. 

Суд предъявил Голикову обвинения в убийстве. Он будет находиться под стражей до 10 октября.

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#суд
#телефон
#екатеринбург
#убийство
#подросток
#следственный комитет
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Подозреваемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, которую нашли в овраге, доставили в суд
Подозреваемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, доставили в суд
01 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Zolnierek

Эдуарда Голикова, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского, доставили в суд, сообщает «РЕН ТВ».
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было.

«Следователи выяснили, что Голиков забрал у школьницы телефон и закопал его. Мужчина сам показал следователям место, куда спрятал смартфон. Телефон изъяли и отвезли в Следственный комитет», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ. 

Сперва подозреваемый полностью отрицал свою вину, заявляя, что они с убитой просто двигались в одном направлении, однако, позже он признался, что проехав девушку, которая шла по улице одна, он вернулся назад, и увидел, что, якобы, школьнице стало плохо. По его словам, она сама ушла в лес и легла в канаву. 

По информации СМИ, Голиков, предположительно, уже пытался изнасиловать девушку в кафе в 2015 году.

Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения.

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#телефон
#следственный комитет
#следователи
#отец
#екатеринбург
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Десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа
В Саратовской области десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа
01 сентября 2023, 12:34

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

В Саратовской области десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа, сообщает «ЧП Саратов».
Инцидент произошел в городе Вольск 1 сентября. 

В доме №53/1 по улице Фирстова десятимесячная девочка выпала из окна с высоты третьего этажа.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка в больницу. О ее нынешнем состоянии ничего не известно.

Также пока не раскрыто, при каких обстоятельствах десятимесячный ребенок смог забраться на подоконник и выпасть из окна. 

Ранее в Новой Москве из окна многоквартирного дома с третьего этажа выпал четырёхлетний ребенок, он находится в больнице.

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#ребёнок
#медики
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