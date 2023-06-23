При обстреле украинскими войсками дороги в Запорожской области погиб человек

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ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, в результате этого один человек погиб и ещё один получил ранения
При обстреле украинскими войсками дороги в Запорожской области погиб один человек, ещё один человек получил ранения, передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что происшествие произошло на северо-востоке Запорожской области. Вооружённые силы Украины обстреляли участок дороги Бердянск — Васильевка — Днепровская — Каменка рядом с селом Новогоровка. В результате обстрела скончался один человек, ещё один пострадал.
Напомним, 17 февраля прошлого года Луганская и Донецкая народные республики заявили об обострении ситуации. В республиках объявили эвакуацию мирных жителей. Затем лидеры донбасских республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР и помочь отразить агрессию Украины. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью во вторник, 20 июня, вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Из-за обстрела были разрушены несколько построек, но среди местных жителей никто не пострадал.
Уточняется, что происшествие произошло на северо-востоке Запорожской области. Вооружённые силы Украины обстреляли участок дороги Бердянск — Васильевка — Днепровская — Каменка рядом с селом Новогоровка. В результате обстрела скончался один человек, ещё один пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью во вторник, 20 июня, вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Из-за обстрела были разрушены несколько построек, но среди местных жителей никто не пострадал.
Яна Таёжная