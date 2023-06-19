При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадали 8 человек

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Уточняется, что о происшествии стало известно утром в понедельник, 19 июня. Вооружённые силы Украины обстреляли город Волноваха Донецкой области, в результате чего ранения получили 8 человек.
«Состояние некоторых из пострадавших оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.Подробности происшествия в данный момент выясняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что минимум семь человек пострадали при обстреле города Валуйки Белгородской области, среди них один ребёнок. У него диагностировали перелом ключицы. По предварительным данным, пострадали также пять жилых домов и четыре частных домовладения