При обстреле ВСУ Брянской области погиб человек

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Один человек погиб, еще двое получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.
В ходе очередного обстрела военнослужащими украинских формирований, погиб мирный житель, еще два человека получили ранения.
Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Ранее, Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села в Брянской области.
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Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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Анастасия Крестьянова