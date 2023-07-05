При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области.
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Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.
Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области.
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Анастасия Крестьянова