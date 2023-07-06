При обысках в офисе и доме Пригожина нашли паспорта, парики и оружие;

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
В ходе обысков в доме и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены парики, паспорта, крупные суммы денег и оружие. Об этом сообщили в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Помимо прочего, основатель частной компании хранил там валюту, а во дворе дома его ожидал вертолет.
Читайте также:
Более 90 миллионов рублей составил ущерб от ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону;
Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение граждан к службе в зоне СВО;
Пригожину вернули найденные при обыске 10 миллиардов рублей.
Диана Аванесян