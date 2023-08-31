При падении беспилотника под Воскресенском пострадавших и разрушений нет

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«Следы разрушений не обнаружены, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. Проводится обследование леса и водоёмов, обстоятельств произошедшего устанавливаются», – написал Малкин в своём Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в районе Воскресенска.
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