Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ При падении лифта в Нижнем Новгороде пострадали 2 человека

При падении лифта в Нижнем Новгороде пострадали 2 человека

07 июня 2023, 14:58

В административном здании в Нижнем Новгороде упал лифт, в результате чего двух человек госпитализировали
Двух человек госпитализировали поле падения лифта в Нижнем Новгороде, передаёт ИА «НьюсНН» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Уточняется, что происшествие произошло утром в среду, 7 июня. В Московском районе Нижнего Новгорода в административном здание, расположенном по адресу: улица Народная, дом 1а, лифт упал в шахту, в результате чего два человека пострадали. Их госпитализировали в городскую больницу №12 в состоянии средней степени тяжести.


В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену, а в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.


#Нижний Новгород
#лифт
#происшествие
Читайте нас в
Медведев рассказал о способах завершить любую войну
05 июля 2023, 19:00

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно либо переговорами, либо ядерным оружием.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно одним из способов: с помощью мирных переговоров или с применением ядерного оружия. В пример он привёл действия США в 1945 году по отношению к японским городам Хиросима и Нагасаки. Об этом экс-президент России напомнил в своем Telegram-канале.
 
Медведев подчеркивает, что США смогли закончить конфликт, но это стоило 300 тысяч жизней.
 
Также Медведев отметил, что украинский конфликт можно завершить через несколько дней в том случае, если страны НАТО перестанут передавать оружие и военную технику Украине.

Читайте также: 

Дмитрий Медведев допустил наступление ядерного апокалипсиса

Медведев назвал Украину «Землей Санникова»

Зампредседателя Совбеза России Медведев написал статью о тектоническом разломе мира
#Медведев
#ядерное оружие
#переговоры
Читайте нас в
В НАТО опровергли скорое нападения на Запорожскую АЭС
05 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят рисков возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции с одной из конфликтующих сторон. Так он прокомментировал информацию о том, что готовится атака на ЗАЭС, передает румынский телеканал Digi 24.
«Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия», - считает Джоанэ.

По его словам, в альянсе обеспокоены возможными провокациями на ЗАЭС, однако не видят реальной угрозы скорого нападения с одной из конфликтующих сторон.

Джоанэ также рассказал, что на Украине находятся сотрудники Международного энергетического агентства, которые в свою очередь не подтверждают риски возможной атаки на электростанция.

Читайте также:

Рогов: высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с саммитом НАТО

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС

В Кремле заявили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС
#НАТО
#ЗАЭС
#провокация
Читайте нас в
Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты
05 июля 2023, 18:47

Фото: администрация г. о. Химки

Для Центральной детской школы искусств в Химках закупили новое оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, в здании заканчивают капремонт.
Обновление проводят на средства гранта, выделенного в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.  
«Мы закупили множество инструментов для пополнения нашего оркестра - и народные, и струнные, и духовные. Также во всех теоретических классах и одном художественном разместим интерактивные панели. Ремонт направлен на подготовку классов к принятию нового оборудования, чтобы дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – поделилась директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Новые интерактивные панели будут расположены по рельсовой системе. В любой момент их можно будет задвинуть и использовать обычную меловую доску. На первом этаже установят интерактивный стол с информацией о школе, учителях и расписании занятий. Оценить обновлённые классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.

В Центральной детской школе искусств обучаются более 2,5 тыс детей по 11 программам. Воспитанники регулярно становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. В 2021 году по итогам конкурса Минкульта России школа была признана лучшей в России.  

Читайте также: 

В Химках создадут программы профессиональной переподготовки участников СВО

В Химках появится еще 670 новых рабочих мест

Стартовал новый этап благоустройства Химкинского лесопарка




#Химки
#искусство
#ДШИ
#дети
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/mizar_21984

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».

Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».

Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».

Читайте также:

Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей

Россиян лишат пенсии из-за переезда в другую страну

У следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию

#пенсия
#Мираж
#Наталия Гулькина
Читайте нас в
Работа сайта и приложения РЖД возобновилась после хакерской атаки
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Работу сайта и мобильного приложения РЖД восстановили после хакерской атаки.
Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», - сообщили в компании.
В РЖД уточнили, что из-за повышенной нагрузки, которую вызвали злоумышленники, сервисы компании работают медленнее, чем обычно.
 
Напомним, днём 5 июля сайт и приложение РЖД оказались атакованы хакерами. Работа сервисов была временно прекращена. Но на билетных кассах на вокзалах и станциях это не отразилось.

Читайте также:

Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине

Спецслужбы Запада используют в работе украденные хакерами персональные данные россиян

Русские хакеры Killnet заразили вирусом Европейский инвестиционный банк
#РЖД
#хакеры
#сайт
Читайте нас в
Подмосковные хирурги избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях
05 июля 2023, 18:33

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители, сын которых страдал от сильной боли. Диагностика выявила у него врождённый латеральный дискоидный мениск обоих коленных суставов.
 
Это врождённая патология, при которой хрящевая прослойка коленного сустава характеризуется нетипичным строением. Правильный мениск имеет форму полумесяца и служит для амортизации. Дискоидный мениск выглядит, как плоский диск, отличается аномально большим количеством сосудов и увеличенной толщиной. Это повышает склонность к травмам и проявляется щелчками, ограничением движения, болью и отёчностью.
 
Было принято решение о поэтапном хирургическом вмешательстве. Осенью прошлого года врачи провели операцию на одном мениске, а после полного восстановления – на втором.
 
Благодаря артроскопическому оборудованию удалось придать мениску полулунную форму, а для сохранения целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы.
 
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации.
 
Читайте также: 

В Подмосковье открыли школу для больных сахарным диабетом

Подольские врачи восстановили функции кисти 55-летней женщине

Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка


#Минздрав МО
#здравоохранение
#хирурги
#врачи
#ребёнок
#колени
#суставы
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В России ночью проводили учения и отключали интернет
05 июля 2023, 18:25

Фото: Istock/Marina Demidiuk

Российские власти прошлой ночью, с 4 на 5 июля, проводили очередные учения по проверке устойчивости Рунета.
В ночь, с 4 на 5 июля, на территории РФ проводились учения по обеспечению безопасного и устойчивого функционирования интернета, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
 
По словам одного из собеседников РБК, во время учений «выключали международный интернет».
 
Факт проведения учений также подтвердил представитель Роскомнадзора, но деталей не уточнил. Он не стал отвечать на вопрос, какие задачи преследовались во время отключения международного сегмента интернета.
 
Представитель Роскомнадзора только ответил, что «учения прошли успешно», и напомнил, что согласно закону «О суверенном Рунете» учения должны проводиться не реже одного раза в год.

Читайте также: 

Украина заявила о проведении учений на случай ЧП на Запорожской АЭС

Минобороны объявило о старте летно-тактических учений истребителей над Балтикой

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе
#учения
#интернет
#Россия
Читайте нас в
Во Франции во время беспорядков задержали девятилетнего ребенка
05 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/Chalabala

Девятилетнего мальчика задержали во время массовых протестов во Франции, передает BFMTV.
Сообщается, что мальчика арестовали в Рубе в ночь на 2 июля по подозрению в поджоге мусорного бака.

Ребенка передали родителям. Уточняется, что мальчик должен будет явиться в полицию снова для объяснения своего поступка.

Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.

Читайте также:

Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков

Министерство юстиции Франции рассказало об участвующих в беспорядках

Бабушка убитого подростка в пригороде Парижа призвала прекратить беспорядки

#Франция
#беспорядки
#ребенок
Читайте нас в
В Подмосковье оформить сертификат на материнский капитал стало проще
05 июля 2023, 18:20

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Подмосковье сократили количество необходимых документов для получения материнского капитала в 8 раз

В Московской области теперь для оформления сертификата на материнский капитал необходимо подготовить всего 1 документ, вместо 8, как было раньше, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3 тыс. раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой выдачи регионального маткапитала можно на портале государственных и муниципальных услуг. 

Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенку, компенсацию за газификацию, получение ежегодной выплаты.

На региональном портале госуслуг есть возможность выбора реализации средств материнского капитала. 

Читайте также:

Демограф Ракша назвал главные проблемы материнского капитала в России.

Маткапитал в РФ будет увеличиваться в ближайшие несколько лет.

В Госдуме предложено использовать маткапитал в качестве банковского вклада.
#Маткапитал
#материнский капитал
#выплата
#дети
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников