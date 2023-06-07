При падении лифта в Нижнем Новгороде пострадали 2 человека

Уточняется, что происшествие произошло утром в среду, 7 июня. В Московском районе Нижнего Новгорода в административном здание, расположенном по адресу: улица Народная, дом 1а, лифт упал в шахту, в результате чего два человека пострадали. Их госпитализировали в городскую больницу №12 в состоянии средней степени тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену, а в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.