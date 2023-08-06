При пожаре на складе курорта «Красная Поляна» пострадал человек

Фото: iStock/Distortion Media
После возгорания на складе курортной зоны «Красная Поляна» в Адлерском районе Сочи начата проверка со стороны местной прокуратуры. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа через их телеграм-канал.
Однако позже от прокуратуры стало известно, что во время пожара получил травмы один из работников компании и сейчас он находится в стационаре.
Читайте также:
Пожар на фабрике в Дмитрове локализован
В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой
В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров «Леко»
Артем Кузьмин