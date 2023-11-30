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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России

30 ноября 2023, 07:54
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате пожара, разгоревшегося в хостеле города Алма-Аты, погиб один гражданин России, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертоносный пожар разгорелся в половине шестого утра в хостеле на улице Ади Шарипова. Гостиница занимает подвальное помещение и первый этаж трёхэтажного дома.

В момент пожара в хостеле находились 72 человек, 59 из которых смогли покинуть здание самостоятельно.


По предварительной информации, в результате пожара погибли 13 человек. Предположительно, все они отравились продуктами горения. Ещё несколько постояльцев, которые смогли эвакуироваться, пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Как стало известно SHOT, среди погибших есть один гражданин РФ.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.

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#пожар
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#казахстан
#погибшие
#россияне
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В Кемерово на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка
30 ноября 2023, 08:21

Фото: iStock/artolympic

7-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) на проспекте Шахтеров. 40-летний водитель автомобиля такси Datsun on-DO наехал на ребенка

«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», - пишет РИА Новости. 
В данный момент полицейские работают на месте аварии. По результатам освидетельствования выяснилось, что водитель был трезв. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. 

Ранее три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области. ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.


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#авария
#происшествие
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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли, предварительно, 13 человек
30 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/Distortion Media

Ночью 30 ноября в хостеле казахстанском Алма-Аты разгорелся пожар, об этом сообщили на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова поступила в пожарный департамент поступила в 05:33 часов утра (02:33 по московскому времени).

Отмечается, что хостел располагается в подвальном помещении и на первом этаже трёхэтажного жилого дома. В момент возгорания в нём находились 72 человека, 59 из которых эвакуировались самостоятельно.

В 06:22 пожар был потушен. По предварительным данным, в результате возгорания погибли 13 человек, их личности сейчас устанавливаются. Предположительно, все они отравились угарным газом.

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#пожар
#казахстан
#погибшие
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Россия может претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции
Юрист Пантюшов: РФ может претендовать на экстрадицию убийцы россиянок в Турции
30 ноября 2023, 06:03

Фото: iStock/ilkaydede

Юрист Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов прокомментировал дело об убийстве двух россиянок в Турции. По его словам, если иностранец совершил преступление против граждан РФ за рубежом, российская сторона имеет право требовать его выдачи. Об этом пишут «Известия».
«Согласно российскому уголовному законодательству, наказание за убийство двух и более лиц предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — цитирует издание слова специалиста.

Напоминаем, что 28 ноября турецкие полицейские обнаружили тела модели Ирины Двизовой и её дочери-подростка с огнестрельными ранениями. Родственники убитых подозревают в совершении преступления бывшего мужа модели Андрея Кушлевича.

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#убийство
#мвд
#наказание
#тела
#россия
#турция
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СК: Мужчина, совершивший двойное убийство под Воронежем, задержан спустя 20 лет
30 ноября 2023, 05:49

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по Воронежской области.
«Следствием установлено, что в августе 2003 года мужчина, находясь в автомобиле совместно с двумя знакомыми на территории центрального пляжа в поселке Боровое Воронежа, в ходе возникшей ссоры достал имевшийся при нем пистолет, произвёл выстрелы в товарищей и скрылся с места преступления», — проинформировали в следственном комитете.

Отмечается, что один из пострадавших скончался на месте, ему было 23 года. Другой 31-летний знакомый преступника умер в больнице на следующий день. Личность злоумышленника удалось установить.

«Но ввиду того, что нападавший скрылся от органов следствия, и установить его местонахождение на тот момент не представилось возможным, мужчине было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — цитирует агентство сообщение СК.

Накануне правоохранители получили информацию о местонахождении разыскиваемого. В связи с этим следствие по уголовному делу возобновили. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали 46-летнего мужчину в Казани.

«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий обвиняемый дал признательные показания, подтвердив, что в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в своих знакомых», — заключили в региональном СК.

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#розыск
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#пистолет
#следствие
#мужчина
#убийство
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В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты
СК: В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты
30 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/serikbaib

В Красноярске спустя несколько недель поисков в Эвенкийском районе были найдены живыми двое мужчин, которые ранее ушли на охоту. Об этом региональное УМВД сообщает в Телеграм-канале.
Уточняется, что мужчина вместе с 16-летним сыном отправились на охоту 2 ноября, их отвезли к охотничьему участку на реке Ямбукан.

Последний раз мужчина и подросток выходили на связь 6 ноября. Родственники 25 ноября заявили о пропаже охотников, которые так и не вернулись домой. На место происшествия выдвинулись МЧС и полиция.

Когда правоохранители добрались до охотничьих угодий, выяснилось, что в сторону лесной избушки уходят следы от бурана. Спасатели решили проследовать дальше, но поискам мешали суровые погодные условия.

В результате с охотником и его сыном получилось связаться по спутниковому телефону.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает! Не могли выходить на связь из-за поломки телефона. В ближайшее время все будут дома!», — говорится в публикации.

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#полиция
#спасатели
#подросток
#мвд
#мчс
#мужчина
#происшествия
#охотники
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ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
30 ноября 2023, 05:31

Фото: iStock/Distortion_Media

При пожаре в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек. Об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на сообщение городского департамента «южной столицы» и крупнейшего города Казахстана по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно, в здании находилось 72 человека. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров, сейчас возгорание на них уже ликвидировано.

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#смерть
#погибшие
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Футболист Бугаев подал иск к ГУ МВД Кубани на 5 млн из-за видео с мефедроном
30 ноября 2023, 02:53

Фото: iStock/blinow61

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев подал в отношении ГУ МВД Кубани гражданский иск на пять миллионов рублей из-за распространенного видео с обнаружением у него наркотиков. Футболист утверждает, что ролик, распространённый полицией, является фальсификацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Жеребцова.
3 ноября Прикубанский районный суд арестовал Бугаева, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере) УК РФ. Согласно кадрам краевого ГУ МВД, у бывшего футболиста обнаружили свёрток с 500 граммами мефедрона. Правоохранители утверждают, что он намеревался сбыть наркотики в Сочи.

Сторона защиты обжаловала решение, однако Краснодарский краевой суд оставил его в силе. Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко ранее сообщала РИА Новости, что полицейские якобы сфальсифицировали улики и вымогали у футболиста взятку в размере трех миллионов рублей.

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого Бугаев заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», — цитирует агентство слова Жеребцова.

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Bild: В Германии задержали российского подростка по подозрению в теракте
30 ноября 2023, 01:32

Фото: iStock/Reinhard_Krull

В Германии задержаны двое подростков по подозрению в подготовке теракта. По данным издания Bild, один из задержанных — 16-летний российский школьник по имени Расул. Немецкая полиция предполагает, что он также занимался исламистской пропагандой.
Как сообщает телекомпания WDR, одного из подростков удалось задержать в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, а другого — в Бранденбурге. Они якобы планировали  совершить атаку либо на рождественский рынок, либо на синагогу в Кёльне. Отмечается, что немецкие правоохранители вышли на след несовершеннолетних злоумышленников, изучая подозрительные чаты в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.

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#россияне
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Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
Politico: Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
30 ноября 2023, 01:03

Корабль ВМС США в среду, 29 ноября, сбил в Красном море БПЛА, запущенный с территории Йемена. Предположительно, беспилотник произведён в Иране, пишет Politico со ссылкой источник.
«Согласно предварительным данным, эсминец ВМС «Кэрни» расценил дрон иранского производства KAS-04 в качестве угрозы и сбил его на юге Красного моря», — пишет издание.

Источник рассказал, что инцидент случился близ Баб-эль-Мандебского пролива, куда направлялся военный корабль Соединённых Штатов. Отмечается, что беспилотник летел со стороны Йемена.

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#сша
#беспилотник
#дрон
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