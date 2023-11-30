При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России

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В результате пожара, разгоревшегося в хостеле города Алма-Аты, погиб один гражданин России, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертоносный пожар разгорелся в половине шестого утра в хостеле на улице Ади Шарипова. Гостиница занимает подвальное помещение и первый этаж трёхэтажного дома.
В момент пожара в хостеле находились 72 человек, 59 из которых смогли покинуть здание самостоятельно.
По предварительной информации, в результате пожара погибли 13 человек. Предположительно, все они отравились продуктами горения. Ещё несколько постояльцев, которые смогли эвакуироваться, пострадали. Сейчас они находятся в больнице.
Как стало известно SHOT, среди погибших есть один гражданин РФ.
В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.
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В момент пожара в хостеле находились 72 человек, 59 из которых смогли покинуть здание самостоятельно.
Как стало известно SHOT, среди погибших есть один гражданин РФ.
В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.
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Евгения Парфентьева