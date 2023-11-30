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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли, предварительно, 13 человек

30 ноября 2023, 07:05
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Ночью 30 ноября в хостеле казахстанском Алма-Аты разгорелся пожар, об этом сообщили на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова поступила в пожарный департамент поступила в 05:33 часов утра (02:33 по московскому времени).

Отмечается, что хостел располагается в подвальном помещении и на первом этаже трёхэтажного жилого дома. В момент возгорания в нём находились 72 человека, 59 из которых эвакуировались самостоятельно.


В 06:22 пожар был потушен. По предварительным данным, в результате возгорания погибли 13 человек, их личности сейчас устанавливаются. Предположительно, все они отравились угарным газом.

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#пожар
#казахстан
#погибшие
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Россия может претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции
Юрист Пантюшов: РФ может претендовать на экстрадицию убийцы россиянок в Турции
30 ноября 2023, 06:03

Фото: iStock/ilkaydede

Юрист Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов прокомментировал дело об убийстве двух россиянок в Турции. По его словам, если иностранец совершил преступление против граждан РФ за рубежом, российская сторона имеет право требовать его выдачи. Об этом пишут «Известия».
«Согласно российскому уголовному законодательству, наказание за убийство двух и более лиц предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — цитирует издание слова специалиста.

Напоминаем, что 28 ноября турецкие полицейские обнаружили тела модели Ирины Двизовой и её дочери-подростка с огнестрельными ранениями. Родственники убитых подозревают в совершении преступления бывшего мужа модели Андрея Кушлевича.

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#убийство
#мвд
#наказание
#тела
#россия
#турция
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СК: Мужчина, совершивший двойное убийство под Воронежем, задержан спустя 20 лет
30 ноября 2023, 05:49

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по Воронежской области.
«Следствием установлено, что в августе 2003 года мужчина, находясь в автомобиле совместно с двумя знакомыми на территории центрального пляжа в поселке Боровое Воронежа, в ходе возникшей ссоры достал имевшийся при нем пистолет, произвёл выстрелы в товарищей и скрылся с места преступления», — проинформировали в следственном комитете.

Отмечается, что один из пострадавших скончался на месте, ему было 23 года. Другой 31-летний знакомый преступника умер в больнице на следующий день. Личность злоумышленника удалось установить.

«Но ввиду того, что нападавший скрылся от органов следствия, и установить его местонахождение на тот момент не представилось возможным, мужчине было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — цитирует агентство сообщение СК.

Накануне правоохранители получили информацию о местонахождении разыскиваемого. В связи с этим следствие по уголовному делу возобновили. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали 46-летнего мужчину в Казани.

«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий обвиняемый дал признательные показания, подтвердив, что в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в своих знакомых», — заключили в региональном СК.

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#мвд
#следователи
#розыск
#обвинение
#пистолет
#следствие
#мужчина
#убийство
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В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты
СК: В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты
30 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/serikbaib

В Красноярске спустя несколько недель поисков в Эвенкийском районе были найдены живыми двое мужчин, которые ранее ушли на охоту. Об этом региональное УМВД сообщает в Телеграм-канале.
Уточняется, что мужчина вместе с 16-летним сыном отправились на охоту 2 ноября, их отвезли к охотничьему участку на реке Ямбукан.

Последний раз мужчина и подросток выходили на связь 6 ноября. Родственники 25 ноября заявили о пропаже охотников, которые так и не вернулись домой. На место происшествия выдвинулись МЧС и полиция.

Когда правоохранители добрались до охотничьих угодий, выяснилось, что в сторону лесной избушки уходят следы от бурана. Спасатели решили проследовать дальше, но поискам мешали суровые погодные условия.

В результате с охотником и его сыном получилось связаться по спутниковому телефону.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает! Не могли выходить на связь из-за поломки телефона. В ближайшее время все будут дома!», — говорится в публикации.

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#полиция
#спасатели
#подросток
#мвд
#мчс
#мужчина
#происшествия
#охотники
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ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
30 ноября 2023, 05:31

Фото: iStock/Distortion_Media

При пожаре в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек. Об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на сообщение городского департамента «южной столицы» и крупнейшего города Казахстана по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно, в здании находилось 72 человека. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров, сейчас возгорание на них уже ликвидировано.

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#казахстан
#пожар
#смерть
#погибшие
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Футболист Бугаев подал иск к ГУ МВД Кубани на 5 млн из-за видео с мефедроном
30 ноября 2023, 02:53

Фото: iStock/blinow61

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев подал в отношении ГУ МВД Кубани гражданский иск на пять миллионов рублей из-за распространенного видео с обнаружением у него наркотиков. Футболист утверждает, что ролик, распространённый полицией, является фальсификацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Жеребцова.
3 ноября Прикубанский районный суд арестовал Бугаева, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере) УК РФ. Согласно кадрам краевого ГУ МВД, у бывшего футболиста обнаружили свёрток с 500 граммами мефедрона. Правоохранители утверждают, что он намеревался сбыть наркотики в Сочи.

Сторона защиты обжаловала решение, однако Краснодарский краевой суд оставил его в силе. Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко ранее сообщала РИА Новости, что полицейские якобы сфальсифицировали улики и вымогали у футболиста взятку в размере трех миллионов рублей.

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого Бугаев заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», — цитирует агентство слова Жеребцова.

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Bild: В Германии задержали российского подростка по подозрению в теракте
30 ноября 2023, 01:32

Фото: iStock/Reinhard_Krull

В Германии задержаны двое подростков по подозрению в подготовке теракта. По данным издания Bild, один из задержанных — 16-летний российский школьник по имени Расул. Немецкая полиция предполагает, что он также занимался исламистской пропагандой.
Как сообщает телекомпания WDR, одного из подростков удалось задержать в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, а другого — в Бранденбурге. Они якобы планировали  совершить атаку либо на рождественский рынок, либо на синагогу в Кёльне. Отмечается, что немецкие правоохранители вышли на след несовершеннолетних злоумышленников, изучая подозрительные чаты в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.

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#россияне
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Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
Politico: Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
30 ноября 2023, 01:03

Корабль ВМС США в среду, 29 ноября, сбил в Красном море БПЛА, запущенный с территории Йемена. Предположительно, беспилотник произведён в Иране, пишет Politico со ссылкой источник.
«Согласно предварительным данным, эсминец ВМС «Кэрни» расценил дрон иранского производства KAS-04 в качестве угрозы и сбил его на юге Красного моря», — пишет издание.

Источник рассказал, что инцидент случился близ Баб-эль-Мандебского пролива, куда направлялся военный корабль Соединённых Штатов. Отмечается, что беспилотник летел со стороны Йемена.

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#сша
#беспилотник
#дрон
#инцидент
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«Страна»: В Днепропетровской области произошли взрывы
30 ноября 2023, 00:42

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Ряд взрывов прогремел в Днепропетровской области Украины, сообщает «Страна.ua». Информация об этом ранее появилась в Telegram украинского издания.
Ранее другое украинское СМИ — «Думская» — сообщило о серии взрывов в Одессе, а также об объявлении в Одесской области воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров
29 ноября 2023, 23:08

Фото: iStock/simpson33

Хакеры взломали ряд интернет-провайдеров в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены», — написал помощник Сергея Аксёнова.

Ранее жители полуострова сообщали о взломе цифрового телевидения IPTV, в эфир которого пустили обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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#интернет
#происшествие
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