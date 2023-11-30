При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли, предварительно, 13 человек

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Ночью 30 ноября в хостеле казахстанском Алма-Аты разгорелся пожар, об этом сообщили на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова поступила в пожарный департамент поступила в 05:33 часов утра (02:33 по московскому времени).
Отмечается, что хостел располагается в подвальном помещении и на первом этаже трёхэтажного жилого дома. В момент возгорания в нём находились 72 человека, 59 из которых эвакуировались самостоятельно.
В 06:22 пожар был потушен. По предварительным данным, в результате возгорания погибли 13 человек, их личности сейчас устанавливаются. Предположительно, все они отравились угарным газом.
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Отмечается, что хостел располагается в подвальном помещении и на первом этаже трёхэтажного жилого дома. В момент возгорания в нём находились 72 человека, 59 из которых эвакуировались самостоятельно.
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Евгения Парфентьева