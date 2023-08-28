При пожаре в Красногорске полностью сгорела крыша жилого дома

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Пожар в жилом доме Красногорска удалось локализовать на площади в 1000 квадратных метров, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар начался в одной из квартир на верхнем этаже. В результате, у дома полностью выгорела крыша площадью в 450 квадратных метров.
Всех жильцов дома успешно эвакуировали, никто не пострадал.
Возгорание удалось ликвидировать на площади в 1000 квадратных метров, причины пожара в настоящий момент устанавливаются.
Ранее мощный пожар со звуками взрывов вспыхнул в Кемерово. Возгорание произошло на складе пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции. Сейчас на месте работают экстренные службы.
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Всех жильцов дома успешно эвакуировали, никто не пострадал.
Ранее мощный пожар со звуками взрывов вспыхнул в Кемерово. Возгорание произошло на складе пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции. Сейчас на месте работают экстренные службы.
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Евгения Парфентьева