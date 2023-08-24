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При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок

При пожаре в приамурском селе погибла семья из трех человек, в том числе ребенок
24 августа 2023, 04:57

Фото: iStock/Distortion Media

Трагедия произошла в селе Николаевка в Приамурье: в результате пожара в жилом доме скончались три человека, включая ребенка 2020 года рождения. Прокуратура Бурейского района инициировала проверку, согласно сообщению пресс-службы ведомства.

«Вечером 23 августа 2023 года в доме в селе Николаевка произошло возгорание. В пожаре погибли мужчина и женщина, проживавшие в гражданском браке, а также их младенец», — утверждается в официальном заявлении.
Прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев лично прибыл на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Следствие продолжается, и ситуация находится под надзором прокуратуры.

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Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы
Во Владивостоке ливни затопили четыре школы и повредили подпорные стены зданий
24 августа 2023, 04:45

Фото: istockphoto/horkins

Проливные дожди в Приморье вызвали затопление в четырех образовательных учреждениях Владивостока, а также повлекли за собой разрушение асфальтовых дорог и подпорных стен в городе, сообщает местное правительство.
Штормовое предупреждение остается в силе по всему Приморью. В среду из-за прихода фронтальных систем начались сильные осадки, которые привели к подтоплениям в различных населенных пунктах, включая Владивосток, где затруднено движение по дорогам.

«К вечеру 23 августа в городе зафиксировано 109 миллиметров осадков. Из-за интенсивных дождей произошло обрушение трех подпорных стен, затопление в четырех школах, сходы грунта и повреждение асфальта», — гласит официальное сообщение.
На ранний четверг более 90 человек и 100 единиц техники заняты ликвидацией последствий стихии, убирают мусор и наносы.

Согласно данным властей, в Уссурийске зарегистрировано 78 миллиметров осадков, что спровоцировало повышение уровня воды в реках. Во временных лагерях размещен 121 человек. Три многоквартирных дома и 17 частных участков в городе затоплены, идет откачка воды. В поселке Партизан автомобильное сообщение в районе железнодорожного моста прекращено.
В общем, по территории Приморья отмечается затопление домов и дорог. В пятницу региону грозит новый циклон, прогнозируется до 55 миллиметров осадков за сутки.

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Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
Один из фрагментов самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
24 августа 2023, 03:51

Фото: iStock/FelixRenaud

Один из обломков разрушенного самолета в Тверской области, на котором находился Евгений Пригожин, расположен на подъезде к деревне Куженкино, примерно в двух километрах от места аварии, сообщил корреспондент РИА Новости.
В среду МЧС России заявило, что рядом с посёлком Куженкино произошло крушение частного воздушного судна Embraer Legacy, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту было десять человек, включая трёх членов экипажа, и по предварительным данным, никто не выжил. Росавиация начала расследование инцидента. Согласно официальному списку пассажиров, среди них был Евгений Пригожин.

Место, где находится фрагмент самолета, огорожено полицией. Рядом стоят несколько автомобилей силовых структур, некоторые из них с включенными сиренами. Полицейские допрашивают водителей, проезжающих мимо, и уточняют цель их поездки.

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#петербург
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В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады
«Москва 24»: В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады
24 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/idmanjoe

В Санкт-Петербурге возле «Вагнер Центра» образовался стихийный мемориал. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечается, что в связи с гибелью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина люди несут к зданию цветы, лампады и нашивки частной военной компании.



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#люди
#вагнер
#чвк
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Возле берегов Финляндии заметили российскую подводную лодку
YLE: Жители Финляндии заметили у берегов города Ханко российскую подводную лодку
24 августа 2023, 01:36

Фото: iStock/naumoid

У берегов города Ханко в Финляндии местные жители якобы заметили российскую подводную лодку. Об этом сообщает YLE.
По данным финской телерадиокомпании, подводная лодка находилась в надводном положении.

«Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса «Кило», выпускаемая с 1980-х годов», — пишет YLE.

Мунки отметил, что в нахождении подлодки в Финском заливе нет ничего необычного. Они ходят в надводном положении и передвигаются по одному фарватеру с кораблями и паромами из-за небольшой глубины.

«Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными», — цитирует издание слова специалиста.

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#финляндия
#лодка
#россия
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Лагерь в Анапе закрыли после нападения педофила на детей
В Анапе закрыли детский лагерь, в который проник педофил
24 августа 2023, 01:35

Фото: iStock/Sergei Telenkov

В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошел инцидент с педофилом, что стало причиной его закрытия, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Помимо данного инцидента, органы надзора выявили ряд других нарушений: несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм, противопожарных правил и требований по антитеррористической защите, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье детей. Все дети были переведены в другой детский лагерь, который полностью соответствует законодательным требованиям.

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#лагерь
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В Санкт-Петербурге на здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста
24 августа 2023, 00:12

Фото: iStock/Marat Musabirov

В Санкт-Петербурге в здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста, прощаясь с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
«Окна в виде креста зажгли на здании «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.



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#самолет
#смерть
#вагнер
#санкт-петербург
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Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта
23 августа 2023, 23:17

Фото: iStock/bluesky85

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, который потерпел крушение в Тверской области.
«По данным авиакомпании на борту самолёта Embraer-135 находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy», — говорится в публикации.

По информации агентства, командиром самолета был Levshin Aleksei, вторым пилотом — Karimov Rustam, бортпроводницей — Raspopova Kristina.

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#самолет
#дтп
#пассажиры
#авиакомпании
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Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
Bild: В Германии госрадио Deutschlandfunk могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
23 августа 2023, 22:58

Фото: iStock/photosvit

В Германии государственной радиостанции Deutschlandfunk грозит наказание из-за радиослушателя, призвавшего к жестокой расправе над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bild.
Мужчина по фамилии Фишер в понедельник, 21 августа, в эфире программы Kontrovers заявил, что украинский конфликт можно остановить «очень просто, арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцидников, четвертовав его живьем и обезглавив его».

«Это могло бы быть наказуемым», — цитирует издание слова адвоката Патрика Хайнеманна.

Он отметил, что инцидент нарушает ряд статей, в том числе подпадает под подстрекательство.

По информации Bild, адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела как против радиослушателя, так и против Deutschlandfunk.

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#конфликт
#инцидент
#заявление
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Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили в Токио
23 августа 2023, 22:38

Фото: iStock/allanswart

Власти в Токио сообщили, что северокорейская ракета перелетела в сторону Тихого океана через территорию Японии.
«В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается», — цитирует РИА Новости заявление правительства.

Японские власти призвали граждан не приближаться к неизвестным предметам при их обнаружении, а сразу сообщать в полицию.

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#кндр
#япония
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