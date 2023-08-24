При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок

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Трагедия произошла в селе Николаевка в Приамурье: в результате пожара в жилом доме скончались три человека, включая ребенка 2020 года рождения. Прокуратура Бурейского района инициировала проверку, согласно сообщению пресс-службы ведомства.
«Вечером 23 августа 2023 года в доме в селе Николаевка произошло возгорание. В пожаре погибли мужчина и женщина, проживавшие в гражданском браке, а также их младенец», — утверждается в официальном заявлении.Прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев лично прибыл на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Следствие продолжается, и ситуация находится под надзором прокуратуры.
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