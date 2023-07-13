При пожаре в селе Шайдуриха погиб человек

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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области.
Под завалами было обнаружено тело женщины. Известно о двух пострадавших, которые обратились за медицинской помощью самостоятельно. Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства региона.
Пострадавшие получили ожоги, один из мужчин был госпитализирован.
Прежде сообщалось о пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области. По данным МЧС по региону, в результате инцидента 40 домов оказались уничтожены, проведена эвакуация жителей.
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Анастасия Крестьянова