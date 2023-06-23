При пожаре в жилом доме в Кемерове пострадали 7 подростков

Фото: istockphoto.com / maxim4e4ek
Семеро подростков пострадали при пожаре в жилом многоквартирном доме в Кемерове, трое из них находятся в тяжёлом состоянии
В Кемерове произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадали семь человек, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что происшествие произошло днём в пятницу, 23 июня, на Комсомольском проспекте в городе Кемерово. В многоквартирном доме загорелась квартира, площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В результате пострадали семь подростков, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, медики оказывают им помощь после отравления продуктами горения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что днём в пятницу, 23 июня, пожарным удалось локализовать пожар на путях возле железнодорожного вокзала в Курске. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Уточняется, что происшествие произошло днём в пятницу, 23 июня, на Комсомольском проспекте в городе Кемерово. В многоквартирном доме загорелась квартира, площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В результате пострадали семь подростков, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, медики оказывают им помощь после отравления продуктами горения.
Яна Таёжная