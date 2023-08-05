При сходе оползня в Грузии погибла россиянка

Фото: Фотобанк МО
Российская гражданка Ксения Тричева стала жертвой схода оползня в регионе Рача Грузии, сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
«Ее тело было опознано одной из близких подруг в морге», — говорится в сообщении.В Секции выразили свои соболезнования близким и родственникам умершей.
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Артем Кузьмин