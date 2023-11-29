При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека

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В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области погибли четыре человека, об этом сообщили в прокуратуре региона.
По информации прокуратуры Свердловской области, авария случилась 29 ноября на 208-м километре автодороги Екатеринбург – Серов.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате, водитель и трое пассажиров автомобиля, включая 10-летнего ребёнка, погибли.
При этом, отмечается, что никто из находившихся в рейсовом автобусе не пострадал. Все они отправлены в Екатеринбург на другом транспортном средстве.
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По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате, водитель и трое пассажиров автомобиля, включая 10-летнего ребёнка, погибли.
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Евгения Парфентьева