При столкновении автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека

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При столкновении двух автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека, ещё двое пострадали, об этом сообщили в МВД по республике.
По информации МВД, смертельная авария произошла на 680-м километре федеральной трассы «Кола» 23 ноября около 15:40.
В результате столкновения двух микроавтобусов и грузовика четыре человека погибли, ещё двое пострадавших госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в ДТП под городом Магнитогорск Челябинской области погибла пятимесячная девочка. Предположительно, ребёнок ехал в машине у матери на руках и не был пристёгнут в специальном кресле.
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В результате столкновения двух микроавтобусов и грузовика четыре человека погибли, ещё двое пострадавших госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее в ДТП под городом Магнитогорск Челябинской области погибла пятимесячная девочка. Предположительно, ребёнок ехал в машине у матери на руках и не был пристёгнут в специальном кресле.
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Евгения Парфентьева