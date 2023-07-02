При стрельбе на улице в Хорватии погиб человек, еще несколько пострадали

В городе Сисак, расположенном в центре Хорватии, произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, а несколько получили ранения. Как сообщает Index со ссылкой на полицию, неопознанный мужчина начал стрелять из автомата Калашникова на улице в районе Сисак-Канак в ночь на воскресенье.