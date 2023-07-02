При стрельбе на улице в Хорватии погиб человек, еще несколько пострадали

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В городе Сисак, расположенном в центре Хорватии, произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, а несколько получили ранения. Как сообщает Index со ссылкой на полицию, неопознанный мужчина начал стрелять из автомата Калашникова на улице в районе Сисак-Канак в ночь на воскресенье.
Полиция подтвердила, что в инциденте несколько человек получили ранения, а один умер.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Параллельно с этим пожарные команды работают над тушением огня в трех зданиях, связанных с инцидентом.
Отмечается, что вблизи места, где произошла стрельба и где находятся горящие здания, расположен нефтеперерабатывающий завод, который в последнее время функционировал не на полную мощность.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Параллельно с этим пожарные команды работают над тушением огня в трех зданиях, связанных с инцидентом.
Отмечается, что вблизи места, где произошла стрельба и где находятся горящие здания, расположен нефтеперерабатывающий завод, который в последнее время функционировал не на полную мощность.
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Артем Кузьмин