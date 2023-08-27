При стрельбе во Флориде погибли три человека

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На пресс-конференции органов власти Джексонвиля, штат Флорида, было объявлено о стрельбе, которая случилась в субботу в торговом заведении Dollar General. В результате инцидента погибли три человека, после чего стрелок совершил самоубийство.
«Все трое жертв были чернокожими. Убийца, по всей видимости, был мотивирован расовой ненавистью», — заявил городской шериф.Сообщается, что нападавший был вооружен автоматом AR-15 и пистолетом, а с собой у него также был тактический жилет. Среди погибших двое мужчин и одна женщина. После убийства всех жертв стрелок покончил с собой. Информации о других пострадавших нет.
«Нет доказательств, подтверждающих, что он действовал от имени какой-либо криминальной организации», — добавил шериф.Читайте также:
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Артем Кузьмин