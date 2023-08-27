При восхождении на Эльбрус погиб турист из Краснодарского края

Фото: istockphoto/Inna Polekhina
Турист из Краснодара погиб во время восхождения на Эльбрус.
27 августа мужчина в составе группы из 14 человек совершал восхождение, но сорвался.
Тело эвакуировали с помощью вертолёта в поселок Терскол и передали правоохранителям, которым предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.
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«На горе Эльбрус турист из Краснодара на высоте 5 000 м сорвался с горы и получил травмы, не совместимые с жизнью», – сказано в сообщении ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
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Мария Фирсова