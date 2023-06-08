Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве на Ленинградском проспекте произошло возгорание газопровода во время ремонтных работ, в результате чего погиб один человек
При возгорании газовой трубы в Москве погиб человек, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что происшествие произошло во дворе дома 71 на Ленинградском проспекте в Москве. В ходе ремонтных работ рабочие повредили газовую трубу из-за чего начался пожар. В результате него погиб один человек.
Работникам пока не удалось перекрыть газ. Остальные подробности случившегося сейчас выясняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло во дворе дома 71 на Ленинградском проспекте в Москве. В ходе ремонтных работ рабочие повредили газовую трубу из-за чего начался пожар. В результате него погиб один человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная