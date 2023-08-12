При взрыве газа в Дербенте сильно пострадал 14-летний подросток

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Из-за взрыва газа в частном жилом доме в Дербенте 14-летний подросток получил ожоги 95% поверхности тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Ребёнка экстренно госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.
Кроме того, в тяжёлом состоянии находится и мать мальчика. У неё наблюдается 90% поражение кожи.
Также среди пострадавших – мужчина с 60% ожогами кожи и двое детей, получивших менее серьёзные травмы. Уточняется, что детей уже выписали из больницы.
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Анастасия Чинкова