При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека

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При взрыве бытового газа в многоквартирном доме погибли два человека, еще четыре получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Астраханской области
«Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.Уточняется, что после взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома начался пожар, после чего огонь охватил еще три жилых помещения. Всего пожар охватил 90 квадратных метров. Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание.
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Элина Позднякова