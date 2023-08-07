При взрыве газовых баллонов в Москве погиб человек

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Один человек погиб после взрыва газовых баллонов на пункте приёма металла в Москве, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Прежде сообщалось о двух пострадавших при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве.
По информации портала, в результате инцидента, один из пострадавших получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными.
Второй мужчина, пострадавший при взрыве, отказался от медицинской помощи.
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По информации портала, в результате инцидента, один из пострадавших получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными.
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Анастасия Крестьянова