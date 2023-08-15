При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек

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Число погибших при взрыве на автозаправочной станции «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек. Об этом сообщили в дагестанском Центре медицины катастроф.
Среди 27 погибших, трое детей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. О взрыве на АЗС стало известно в понедельник вечером. По предварительным данным, взрыв мог спровоцировать пожар, который начался в автосервисе, расположенном вблизи заправки.
В результате происшествия, пострадали 66 человек, состояние 10 из которых, оценивается как тяжелое. Пожар ликвидирован спустя четыре часа после начала возгорания.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. О взрыве на АЗС стало известно в понедельник вечером. По предварительным данным, взрыв мог спровоцировать пожар, который начался в автосервисе, расположенном вблизи заправки.
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Анастасия Крестьянова