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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 27
15 августа 2023, 06:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек. Об этом сообщили в дагестанском Центре медицины катастроф.
Среди 27 погибших, трое детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. О взрыве на АЗС стало известно в понедельник вечером. По предварительным данным, взрыв мог спровоцировать пожар, который начался в автосервисе, расположенном вблизи заправки.


В результате происшествия, пострадали 66 человек, состояние 10 из которых, оценивается как тяжелое. ​Пожар ​ликвидирован спустя четыре часа после начала возгорания.

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#уголовное взрыв
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В Канаде учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком
CTV News: 40-леттняя учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком
15 августа 2023, 07:14

Фото: iStock/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В Канаде учительница одной из христианских школ города Оттава попала под суд за секс с подростком. Об этом сообщает CTV News.
По информации телеканала, 40-летней Шеннон Мари Куинн предъявили обвинения по пяти пунктам статьи о сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетнего. Отмечается, что женщина работала в школе святого Франциска Ксаверия и состояла в реестре городского Католического школьного совета.

Следствие утверждает, что Куинн совершала преступления в период с марта по май текущего года, однако известно об этом стало только в июле. В настоящее время подробности дела не раскрываются, при этом полицейские опасаются, что среди школьников могут быть и другие пострадавшие.

Сейчас учительница находится под стражей и согласна сотрудничать со следствием. Позже она предстанет перед судом и выслушает официальные обвинения.

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#следствие
#учитель
#подросток
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В Новокузнецке 52-летний мужчина поджег сожительницу
15 августа 2023, 06:01

Фото: iStock/artolympic

В Новокузнецке 51-летний мужчина поджег свою сожительницу, облив горючей жидкостью. Об этом пишет Телеграм-канал «Mash Siberia».
Кузбассовец рассказал правоохранителям, что разлил на балконе горючую жидкость и уронил в нее бычок случайно, после чего огонь перешёл на его сожительницу. Женщина госпитализирована, она получила ожоги 2-й и 3-й степени.

Придя в себя в реанимации, возлюбленная подозреваемого заявила, что в ходе застолья сожитель намерено облил её средством для розжига и поджег. Следователи выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

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#следователи
#женщина
#ожоги
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В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом
МЧС: в Красноярске загорелся многоквартирный дом на площади 500 кв.м.
15 августа 2023, 05:44

Фото: iStock/Matt277

В Красноярске пятиэтажный жилой дом охвачен пламенем на территории в 500 кв. м, сообщили на официальном сайте МЧС региона.
«Сегодня рано утром в 05:45 (01:45 мск) было получено извещение о возгорании крыши пятиэтажки на переулке Маяковского. Общая площадь пожара достигла 500 кв. м», — говорится в отчете.
По данным ведомства, 138 жителей, среди которых 11 детей, самостоятельно покинули здание. Жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации огня мобилизованы 71 спасатель и 20 машин.

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#взрыв
#здание
#пожары
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«Зеркало недели»: В Хмельницкой области прогремели взрывы
15 августа 2023, 05:31

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет «Зеркало недели».
«Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — заявил первый заместитель начальника региональной военной администрации Сергей Тюрин.

Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

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#пво
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В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса
15 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/DC_Colombia

В Эквадоре, провинции Эсмеральдас, застрелили лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес неподалеку от дома. Об этом сообщили соратники политика по партии, пишет РИА Новости.
«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — цитирует агентство слова кандидата в президенты от «Гражданской революции» Луисы Гонсалес.

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#президент
#пост
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В Югре два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении
Администрация ХМАО: Два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре
15 августа 2023, 04:10

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Ханты-Мансийском автономном округе два человека погибли в ходе взрыва на Талинском нефтяном месторождении. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального правительства.
«Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — говорится в публикации.

В правительстве уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Департамент здравоохранения Югры проинформировал, что все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
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#пожар
#уголовное
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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
СК: уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 03:48

Фото: iStock/Zolnierek

После взрыва на АЗС в Махачкале, влекущего за собой смерть и травмы многих людей, было возбуждено уголовное дело. Об этом информируют на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.
В сообщении указывается, что уголовное дело начато по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц) на территории Республики Дагестан.

Предварительные данные следствия говорят о том, что 14 августа вечером на автомойке у пересечения улицы Кулинская в селе Новокули и Федеральной трассы в пригороде Махачкалы произошел пожар и последующий взрыв. Это привело к тому, что люди получили ранения, часть из них погибла. Взрыв также причинил ущерб соседним строениям и припаркованным машинам.

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Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу
Украинец хотел попасть в Румынию через Черновицкую область, но заблудился
15 августа 2023, 03:14

Житель Украины пытался попасть на территорию Румынии через Черновицкую область, но заблудился в лесу. У него поднялось давление, из-за чего мужчина был вынужден обратиться к спасателям. Пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
Уточняется, что 32-летний украинец двигался не в том направлении, его обнаружили в 15 км от границы.

По данным Госпогранслужбы, пограничники Черновицкого отряда за прошедшие выходные задержали за попытку незаконно перейти границу 41 гражданина призывного возраста.

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#украина
#граница
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В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру
News9Life: В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру
15 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/SJPailkar

В Индии задержали мужчину, который запугал родственников и насиловал родную сестру, пишет News9Life.
В полицию города Канпур обратилась девушка, которая обвинила брата в избиениях, а также в принуждении к сексуальным отношениям на протяжении года. По ее словам, родственник держал всю семью в страхе, так как является экзорцистом и мастером нескольких школ тантры.

По версии следствия, домогательства происходили с позволения матери, которая боялась огласки и велела дочери смириться с поведением брата. Помимо этого, женщина не могла полностью поверить дочери, потому что «считала сына богом».

Прокурор рассказал, что в настоящее время насильник находится под стражей, ему предъявлены обвинения. Мать молодых людей допрашивают, против нее также будут выдвинуты обвинения.

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