При взрыве на Ходынском бульваре пострадал один человек

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В результате взрыва в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. При этом, ударная волна была настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.
В результате взрыва пострадал один человек. Предположительно, мастер, который и ремонтировал холодильник.
Сейчас пострадавшего осматривают врачи скорой помощи, на месте происшествия работают экстренные службы.
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В результате взрыва пострадал один человек. Предположительно, мастер, который и ремонтировал холодильник.
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Евгения Парфентьева