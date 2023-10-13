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При взрыве в афганской мечети погибли минимум 17 человек, еще 20 пострадали, об этом сообщил источник «РИА Новости».
Ранее стало известно, что взрыв прогремел у мечети в городе Пули-Хумри афганской провинции Баглан во время пятничной молитвы.
По информации TOLOnews, взрыв произошел возле молитвенной комнаты Имама Замана.
Причины взрыва в настоящий момент остаются неизвестными.
Напомним, ранее выпущенная палестинцами ракета упала рядом с мечетью имени Ахмата-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош. Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.
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По информации TOLOnews, взрыв произошел возле молитвенной комнаты Имама Замана.
Напомним, ранее выпущенная палестинцами ракета упала рядом с мечетью имени Ахмата-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош. Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.
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Евгения Парфентьева