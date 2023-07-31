При взрыве в Ростовской области повреждены гаражи и автомобиль

Фото: iStock/FelixRenaud
В Волгодонске Ростовской области в гаражном кооперативе прогремел взрыв, разрушено восемь гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Согласно сообщению, мощный взрыв полностью разрушил восемь гаражей. Также поврежден автомобиль. При этом, оп предварительным данным, под завалами может находиться хозяин взорвавшегося гаража.
Соседи утверждают, что 55-летний мужчина хранил пропановый баллон. Именно он и мог стать причиной взрыва. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Выясняется причина взрыва. Так же проводится поисково-спасательная операция.
Напомним, ранее в Таганроге Ростовской области в результате атаки ВСУ произошел взрыв возле кафе «Чехов сад».
Читайте также:
ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге
В Химках произошел крупный пожар
В Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина
Соседи утверждают, что 55-летний мужчина хранил пропановый баллон. Именно он и мог стать причиной взрыва. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Выясняется причина взрыва. Так же проводится поисково-спасательная операция.
Читайте также:
ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге
В Химках произошел крупный пожар
В Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина
Элина Позднякова