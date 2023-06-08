При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 18 человек

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В результате взрыва в мечети на севере Афганистана погибли 18 человек, 33 получили ранения
В результате взрыва в мечети на севере Афганистана погибли 18 человек, 33 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Как стало известно, взрыв произошел во время прощальной церемонии с погибшим. Примечательно то, что в СМИ данные о пострадавших разнятся. В результате происшествия погиб экс-командующий силами безопасности талибов, сообщает телеканал.
По данным газеты Hasht-e Subh, 14 пострадавшим в результате взрыва, понадобилась медицинская помощь, которую могут оказать в столице страны. Лица, находящиеся в тяжелом состоянии были транспонированы в Кабул на вертолете.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шойгу заявил о переброске военнослужащих США с Ближнего Востока в Афганистан. при взрыве в мечети на севере Афганистана
Как стало известно, взрыв произошел во время прощальной церемонии с погибшим. Примечательно то, что в СМИ данные о пострадавших разнятся. В результате происшествия погиб экс-командующий силами безопасности талибов, сообщает телеканал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шойгу заявил о переброске военнослужащих США с Ближнего Востока в Афганистан. при взрыве в мечети на севере Афганистана
Анастасия Крестьянова