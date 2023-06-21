При взрыве в Париже пострадали как минимум 16 человек

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16 человек пострадали, 9 из них находятся в критическом состоянии
При прогремевшем в Париже взрыве пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что в Пятом округе Парижа прогремел взрыв. Несколько зданий получили повреждения, в районе вспыхнул пожар.
В настоящий момент известно о 16 пострадавших, 7 из них в критическом состоянии, 9 – в тяжелом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пензе задержали 39-летнего мужчину, который передавал данные о российских военных в Службу безопасности Украины.
Ранее стало известно, что в Пятом округе Парижа прогремел взрыв. Несколько зданий получили повреждения, в районе вспыхнул пожар.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пензе задержали 39-летнего мужчину, который передавал данные о российских военных в Службу безопасности Украины.
Евгения Парфентьева