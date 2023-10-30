При загадочных обстоятельствах погиб полицейских из Екатеринбурга

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Полицейского из Екатеринбурга обнаружили погибшим при загадочных обстоятельствах, с тремя пулевыми ранениями, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Рудольф Габтрахманов расследовал смерть пожилых супругов, которых обнаружили убитыми в запертой квартире на прошлой неделе. Из квартиры пенсионеров вынесли семь миллионов рублей. В результате, подозреваемыми стали все родственники и знакомые, которые могли знать об имуществе убитых.
Спустя несколько дней после начала расследования, труп Габтрахманова нашли в нескольких кварталах от квартиры убитой четы. На теле полицейского обнаружили три пулевых ранения.
Следствие по делу, теперь уже о тройном убийстве, продолжается.
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Спустя несколько дней после начала расследования, труп Габтрахманова нашли в нескольких кварталах от квартиры убитой четы. На теле полицейского обнаружили три пулевых ранения.
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Евгения Парфентьева