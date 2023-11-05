Причиной событий в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребёнком

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Действия мужчины, который в ночь на 5 ноября прорвался на автомобиле в аэропорт Гамбурга, могли быть спровоцированы спором об опеке над ребёнком. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse Agentur (DPA).
Предположительно, в субботу 35-летний мужчина забрал собственную дочку у матери в городе Штаде. Он является этническим турком из федеральной земли Нижняя Саксония.
Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.
Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с 4-летним ребенком в сторону аэропорта.
Полиция уже установила контакт со злоумышленником, в аэропорт вызвали переговорщика. По информации газеты Bild am Sonntag, cейчас злоумышленник требует вылета в Турцию вместе с ребёнком
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Артем Путинцев