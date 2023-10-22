Причиной взрыва легковушки на Профсоюзной мог стать поджог

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Причиной взрыва и пожара в автомобиле на Профсоюзной улице в Москве мог стать поджог. Такую версию рассматривают правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника SHOT, сначала загорелся Mercedes, стоящий около подъезда, — он полностью выгорел. Затем огонь перекинулся на стоявшие рядом Hyundai, Great Wall и Toyota Camry — автомобили сильно пострадали от огня.
Инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. При этом детонация оказалась настолько сильной, что на первом этаже дома выбило стёкла, а источник SHOT сообщил о раздававшихся с улицы криках.
Возгорание удалось потушить примерно за 25 минут, при этом никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работу сотрудники столичных МВД и МЧС.
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Инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. При этом детонация оказалась настолько сильной, что на первом этаже дома выбило стёкла, а источник SHOT сообщил о раздававшихся с улицы криках.
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Артем Путинцев