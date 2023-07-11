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Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов

11 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/Standart

Причиной взрыва в Москве на улице 1-й Текстильщиков стал нагретый аэрозоль от тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, баллон с отравой от тараканов располагался за плитой. По предварительным данным, он взорвался из-за перегрева.

Таким образом, при взрыве сильно повреждена квартира, выбиты стекла. В межкомнатной стене образовались трещины, также повредилась мебель, а со стены упал телевизор.


Напомним, о громком хлопке в многоквартирном доме на улице Текстильщиков сообщили жильцы.

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#взрыв
#Текстильщики
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Житель Подмосковья привёз из зоны СВО целый арсенал
11 июля 2023, 18:35

Фото: Istockphoto / Epitavi

В Подмосковье задержали мужчину, который привёз с собой из зоны проведения специальной военной операции целый склад оружия. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«У бойца изъяли автомат Калашникова, 420 патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами. Весь этот арсенал задержанный хранил в гараже по месту жительства», – говорится в сообщении. 
Где именно хранились оружие и боеприпасы, не уточняется. Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало. 

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#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#спецоперация
#оружие
#боеприпасы
#ЧП
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В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
11 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/vmargineanu

В Краснодарском крае задержан мужчина, который подозревается в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следователи сейчас проверяют задержанного на предмет причастности к совершению убийства Ржицкого.

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».

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#Станислав Ржицкий
#убийство
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Один из напавших на молодого человека из-за причёски в Подмосковье признал вину
11 июля 2023, 16:36

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Один из задержанных по подозрению в нападении на молодого человека из-за цвета волос в Электростали признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
На видео, опубликованном силовым ведомством, мужчина заявил, что не помнит произошедшего. По его словам, он порезал человека, но не может вспомнить, как именно, поскольку был пьян.
 
Инцидент произошёл 9 июля. Двое мужчин избили 18-летнего молодого человека, когда тот попросил у них сигарету, из-за зелёного цвета волос и срезали ему волосяной покров вместе с кожей. Возбуждено уголовное дело. Оба нападавших задержаны. 
«Второй задержанный рассказал, что они с товарищем распивали в лесу недалеко от общежития спиртные напитки. К ним подошли два молодых человека с длинными волосами. Они начали общаться по поводу причёски», – уточнили в пресс-службе. 
Пострадавший госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает, однако ему может потребоваться пересадка кожи.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#преступление
#волосы
#МВД
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Бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода обвинила его в избиении
11 июля 2023, 16:09

Фото: iStock/artolympic

Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода и депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила супруга избиении.
Супруги расторгнули брак около трех лет назад. Вернувшись за своими вещами, женщина встретила в доме бывшего супруга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

Мужчина набросился на экс-супругу и избил ее. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом носа. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. 

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#Нижний Новгород
#избиение
#экс-мэр
#супруга
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Взрыв в московских Текстильщиках
11 июля 2023, 16:02

Фото: iStock/sarawutk

В многоквартирном доме на улице Текстильщиков выбило стёкла, известно, что дом газифицирован.
О громком хлопке сообщили жильцы многоквартирного дома. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Информация о пострадавших и подробности взрыва уточняются.

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#Москва
#взрыв
#Текстильщики
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Полиция задержала подозреваемого в хищении 16 млн рублей у подмосковного пенсионера
11 июля 2023, 14:56

Фото: Istockphoto / Azovsky

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в похищении у мужчины под видом сотрудника банка 16 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что с его счетов пытаются украсть деньги, и чтобы сохранить сбережения, нужно передать их в службу банка. 
 
Мужчина посетил несколько банковских отделений. Он снял со вкладов все деньги и перевел через банкоматы на подконтрольные аферистам счета. Перемещался мужчина на такси, которое ему заказывал звонивший.
 
За несколько дней пенсионер совершил около 90 переводов личных сбережений, а затем оформил кредит на 430 тыс рублей, которые также перевёл мошенникам. Таким образом, пожилой мужчина лишился 16 млн рублей, сказала Петрова.
 
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции установили и задержали в Казани одного из подозреваемых, которому поступали украденные деньги. 
 
21-летний злоумышленник пояснил, что нашёл работу полгода назад в одном из мессенджеров. Ему нужно было обналичивать деньги с банковских карт и переводить их на счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от суммы.
 
Оперативники изъяли у задержанного более 300 пластиковых карт. Подозреваемый арестован. Устанавливаются его соучастники. 

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#Московская область
#Подмосковье
#мошенники
#деньги
#банки
#карты
#пенсионер
#преступление
#МВД
#Татьяна Петрова
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Пожар в фитнес-клубе в Ясенево
11 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/sarawutk

Пожар в фитнес-клубе в московском районе Ясенево, горит DDX Fitness на третьем этаже.
По информации телеграмм-канала SHOT, густой дым идет из тренажерного зала и раздевалок.

Все посетители клуба были эвакуированы. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информации о пострадавших в настоящее время нет. 

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#пожар
#фитнес
#Ясенево
#Москва
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В Екатеринбурге мужчина выкинул годовалого ребенка из окна пятого этажа
11 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

В Екатеринбурге мужчина выкинул из окна пятого этажа годовалого ребенка, пока его мать спала.
Ребенок находился дома с родителями, которые уснули после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Е1.ru.

Жители многоэтажного дома высказали мнения о том, что мальчика мог выбросить из окна сожитель женщины, пока она спала. По словам соседей, семья, в которой проживает малолетний, неблагополучная. Известно, что ребенок получил при падении серьезные травмы и был госпитализирован. 

Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку. 

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#Екатеринбург
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Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов
11 июля 2023, 10:08

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов.
Он отметил, что наиболее интенсивные удары были направлены на Валуйский городской округ.  Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили около 34 боеприпасов за сутки. В результате массированной атаки, жертв среди населения и разрушений объектов нет.

В Белгородском районе ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. ​В остальных районах, попавших под обстрел, повреждений не зафиксировано. 

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#Гладков
#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
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