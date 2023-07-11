Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов

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Причиной взрыва в Москве на улице 1-й Текстильщиков стал нагретый аэрозоль от тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, баллон с отравой от тараканов располагался за плитой. По предварительным данным, он взорвался из-за перегрева.
Таким образом, при взрыве сильно повреждена квартира, выбиты стекла. В межкомнатной стене образовались трещины, также повредилась мебель, а со стены упал телевизор.
Напомним, о громком хлопке в многоквартирном доме на улице Текстильщиков сообщили жильцы.
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Элина Позднякова