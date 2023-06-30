Приезжего из Средней Азии осудили в Подмосковье за призывы к терроризму

Фото: УФСБ России по городу Москве и МО
Суд приговорил последователя террористической организации к 5,5 годам колонии общего режима
Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на пять лет шесть месяцев пособника организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Суд признал гражданина одной из Среднеазиатских республик Игамуратова 1992 года рождения виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
* Запрещённая в России международная террористическая организация.
Читайте также:
В тюрьме умер террорист Канчинский
Москвич пытался взорвать воинскую часть заявив, что его спонсируют США
Стрелявший у школы под Бишкеком террорист ликвидирован
Суд признал гражданина одной из Среднеазиатских республик Игамуратова 1992 года рождения виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
«Установлено, что Игамуратов являлся последователем террористической идеологии. Для вовлечения жителей Московского региона в террористическую деятельность он разместил в соцсети видеозаписи с пропагандой терроризма и идеологии своей организации. Собраны исчерпывающие доказательства его виновности», – уточнили в пресс-службе.Приговор вступил в законную силу.
* Запрещённая в России международная террористическая организация.
Читайте также:
В тюрьме умер террорист Канчинский
Москвич пытался взорвать воинскую часть заявив, что его спонсируют США
Стрелявший у школы под Бишкеком террорист ликвидирован
Лора Луганская