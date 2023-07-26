Приговор Илье Сачкову обжалуют

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Защита будет обжаловать приговор, который Мосгорсуд вынес основателю Group-IB Илье Сачкову, заявил его адвокат Сергей Афанасьев в интервью «РИА Новости».
«Мы будем обжаловать», - прокомментировать ситуацию адвокат.
Напомним, Сачкова признали виновным по статье «Госизмена». По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
Евгения Парфентьева