Приговор Кара-Мурзе* остаётся без изменений

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор о тюремном заключении на 25 лет политика Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщает «Интерфакс».
После вынесения приговора, защита политика подала апелляционную жалобу. Гособвинение призвало суд не менять условия приговора.
Ранее сообщалось, что Кара-Мурза* не признаёт свою вину и не согласен с условиями приговора. Напомним, ему грозят 25 лет заключения, штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет после выхода из колонии.
Также он заявил, что во время нахождения в СИЗО ему диагностировали полиневропатию, из-за которой он не может отбывать наказание.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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Ранее сообщалось, что Кара-Мурза* не признаёт свою вину и не согласен с условиями приговора. Напомним, ему грозят 25 лет заключения, штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет после выхода из колонии.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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Анастасия Чинкова