Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

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По информации источника, на утро 26 июня уголовное дело, которое было возбуждено из-за организации вооруженного мятежа против Пригожина, все еще действует.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Минобороны РФ в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва Пригожина к вооруженному мятежу.