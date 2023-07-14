Примерно 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу

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Руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус заявила, что количество подростков, которые погибли во время попытки пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, увеличилось в 2023 году. Об этом Кнаус сообщила на брифинге в Женеве.
Отмечается, что погибло не менее 289 несовершеннолетних. Этот показатель стал в два раза больше по сравнению с 2022 годом.
Кнаус пояснила, что причина детских смертей заключается в кризисах в Судане и Афганистане. Большое количество подростков пытаются пересечь границу через море без взрослых.
Напомним, в июне этого года Еврокомиссия приняла новые меры по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике.
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Кнаус пояснила, что причина детских смертей заключается в кризисах в Судане и Афганистане. Большое количество подростков пытаются пересечь границу через море без взрослых.
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Екатерина Коршунова