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Примерно 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу

14 июля 2023, 18:20

Фото: iStock/PetruStan

Руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус заявила, что количество подростков, которые погибли во время попытки пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, увеличилось в 2023 году. Об этом Кнаус сообщила на брифинге в Женеве.
Отмечается, что погибло не менее 289 несовершеннолетних. Этот показатель стал в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

Кнаус пояснила, что причина детских смертей заключается в кризисах в Судане и Афганистане. Большое количество подростков пытаются пересечь границу через море без взрослых.


Напомним, в июне этого года Еврокомиссия приняла новые меры по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике.

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#мигранты
#дети
#погибшие
#граница
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Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
14 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/Олег Копьёв

Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум, который находится на юге Турции, передает Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Сообщается, что в тушении пожара задействована авиация: 3 самолета, 7 вертолетов. Причины возникновения огня не установлены.

Отмечается, что пожар начался в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. На данный момент температура воздуха в этом районе превышает плюс 43 градуса.

В этой местности лесные пожары возникают практически каждый день.

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#пожар
#лес
#Турция
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В Туапсе обнаружено тело пропавшего без вести 15-летнего подростка
14 июля 2023, 17:52

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Туапсе после подтоплений, вызванных ливнями, нашли тело 15-летнего подростка.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
 
Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа. Уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

Пропавшими называли 67-летнего мужчину, 15-летнего подростка, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

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#Туапсе
#подросток
#пропавший без вести
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В Кемеровской области 8-летнюю девочку убило током
14 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

8-летняя девочка случайно коснулась металлической трубы, где находился электрический кабель под напряжением 220 вольт.
О трагедии сообщил отец девочки, который вызвал скорую помощь, пишет РЕН ТВ. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Москве на площади Академика Курчатова 20-летний студент прыгнул в фонтан, где его ударило током. Молодой человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что второкурсник МГТУ им. Баумана после велосипедной прогулки залез в фонтан, где его сразу ударило токои от уличной проводки. Рядом находилась его сестра, которая начала звать на помощь. К месту происшествия бросились прохожие, которые помогли достать молодого человека из воды и вызвали скорую помощь.

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#ток
#ребёнок
#дети
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В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней
14 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/undefined undefined

Первый случай заражения свиней африканской чумой зарегистрирован в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Отмечается, что диагноз был подтвержден во время исследования материала дикого кабана. Ветеринары проводят комплексные мероприятия для предотвращения массового распространения и ликвидации африканской свиной чумы.

Местные власти заявили, что границы предполагаемых зараженных объектов были определены.

Сообщается, что Государственная ветеринарная служба каждую неделю будет исследовать все поголовье свиней на предмет заражения инфекцией.

В районе места охоты, где был пойман дикий зараженный АЧС кабан, установили дезбарьеры.

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#чума свиней
#Удмуртия
#инфекция
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США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода
14 июля 2023, 16:57

Фото: iStock/sanchairat

США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств в период с 1 января по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Уточняется, что не менее 140 человек погибли в результате 28 инцидентов. 

Показатель этого года обогнал предыдущий антирекорд 2022 года, который составлял 27 массовых убийств.

Агентство отметило, что полугодие 2023 года самое смертоносное за последние 17 лет. Сообщается, что количество погибших возрастало практически еженедельно.

По информации Ассошиэйтед Пресс, в Америке массовым считается убийство 4 и более человек в течение суток, не считая нападавшего.

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#США
#массовые убийства
#погибшие
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Baza: Из здания ВГТРК вывели несколько человек и посадили их в машину скорой помощи
14 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

После обнаружения конверта с неизвестным веществом, к офису ВГТРК пригнали четыре машины скорой помощи.
По информации телеграмм-канала Baza, несколько человек вывели из здания ВГТРК и разместили в каретах скорой помощи.

Несколькими часами ранее, ​в организацию был доставлен конверт с неизвестным веществом. После того, как посылка была получена, к офису компании прибыли несколько машин скорой помощи и ​полиции. На место также прибыли пожарные. ​Неустановленное вещество будет отправлено на экспертизу. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Выясняются подробности произошедшего. 

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#ВГТРК
#скорая помощь
#белый порошок
#конверт
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Shot: В Воронеже женщина угрожает арбалетом лифтёрам
14 июля 2023, 14:07

Фото: iStock/photodeedooo

В Воронеже в многоквартирном доме на улице Лизюкова женщина угрожает арбалетом работникам, которые приехали для того, чтобы заменить лифты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина утверждает, что управляющая компания не дается создать собственникам жилья создать ТСЖ, при этом замена лифтов проходит без согласия жильцов за их же средства.

Она заявила, что никто не сможет зайти в дом, пока не будет проведена прокурорская проверка. Таким образом, женщина вооружилась арбалетом и вышла защищать свой дом от лифтёров.

«Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», - цитирует Shot сообщение жительницы дома.

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Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге

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#Воронеж
#ТСЖ
#арбалет
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Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге
14 июля 2023, 14:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два подростка утонули в Суздальском озере в Санкт-Петербурге во время празднования дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что погибла девочка 12 лет и 15-летний молодой человек. Перед госпитализацией подросткам проводили реанимационные действия, однако у обоих было тяжелейшее состояние, в результате которого несовершеннолетние скончались в медучреждении.

Сообщается, что в компании было десять человек, которые употребляли «легкий алкоголь». 

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины трагедии.  

По информации ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Санкт-Петербурга утонули 16 человек, пять из которых — дети.

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#Санкт-Петербург
#подростки
#утопающий
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SHOT: При обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок
14 июля 2023, 13:51

Фото: iStock/RamonCast

В результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок.
По ​данным портала, погибла пожилая женщина. Ребенок получил осколочные ранения.

Местные жители сообщили о сильных взрывах. Несколько домов в поселке полыхают. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Очевидцы помогают спасательным службам в ликвидации возгорания и оказывают помощь потерпевшим. 

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