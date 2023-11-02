Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя школьница оказалась беременна

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В Ленинградской области 12-летняя ученица школы пришла к врачу с жалобами на боли в животе. Выяснилось, что девочка беременная.
Как сообщает 78.ru, врачи провели осмотр, получили анализы и определили у подростка угрозу выкидыша. Девочку немедленно госпитализировали, по предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас с ней работают медики.
Ранее сообщалось, что в городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна, об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что противозачаточные таблетки могут полностью лишить женщину либидо. Подробнее об опасности противозачаточных можно просчитать в материале редакции «Радио 1».
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