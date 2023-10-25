«Пришлось отпустить товарища»: Пенсионер из Щёлково рассказал, как спас мальчика от вора

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Герой сегодняшнего дня - пенсионер из подмосковного Щёлково, который спас школьника от грабителя, рассказал Telegram-каналу Baza подробнее о своём поступке.
Выяснилось, что спас 11-летнего школьника от потери смартфона 72-летний Михаил Макаров, который раньше работал охранником.
При этом, подмосковный главк МВД уже пообещал наградить пенсионера, который проявил храбрость и помог беззащитному школьнику.
Личность преступника также удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В настоящий момент с ним работают следователи.
Читайте также:
В Щёлково пенсионер задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон
Трое присяжных по делу Фургала заявили о давлении на них со стороны судьи
Мобилизованный москвич приехал в отпуск со службы и сбежал в Ереван
«Я услышал крик ребенка, истошный такой крик. Посмотрел в сторону — вижу там взрослый с ним что-то возится, потом начинает от него убегать. Ну, я и среагировал. Задержал насколько мог и родители вызвали полицию. Держал его до приезда сотрудников, они потом прислали следователя, попозже. Пришлось отпустить товарища, но в догонку я ему еще пару ускорений придал», - прокомментировал ситуацию Макаров.
Личность преступника также удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В настоящий момент с ним работают следователи.
Читайте также:
В Щёлково пенсионер задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон
Трое присяжных по делу Фургала заявили о давлении на них со стороны судьи
Мобилизованный москвич приехал в отпуск со службы и сбежал в Ереван
Евгения Парфентьева