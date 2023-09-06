Призывникам в Петербурге стали приходить загадочные повестки

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Жители Санкт-Петербурга рассказали о получении странных писем из военкомата, сообщает «Фонтанка».
Фотография странного письма попала в распоряжения СМИ.
На ней видно, что повестка адресована гражданам, подлежащим призыву в октябре–декабре 2023 года. При этом, в ней указано, что в случае игнорирования приглашения в военный комиссариат, призывник будет внесен в электронный реестр.
К тому же, в пункте, где упоминается продолжительность службы в 12 месяцев, появилась строка - «в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».
В военкомате, из которого была доставлена повестка, внятных комментариев СМИ на этот счет не предоставили.
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На ней видно, что повестка адресована гражданам, подлежащим призыву в октябре–декабре 2023 года. При этом, в ней указано, что в случае игнорирования приглашения в военный комиссариат, призывник будет внесен в электронный реестр.
В военкомате, из которого была доставлена повестка, внятных комментариев СМИ на этот счет не предоставили.
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Евгения Парфентьева