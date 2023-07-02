Пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 8 км

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2 июля пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани достигла 8 км
Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Время ожидания в пробке достигает 5 часов.
На выезде из Крыма пробка растянулась на километр. Время ожидания в ней составляет 40 минут.
Пробки на Крымском мосту продолжаются второй день. 1 июля пробка достигла 9 км.
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На выезде из Крыма пробка растянулась на километр. Время ожидания в ней составляет 40 минут.
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Мария Фирсова