Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась на 9 км

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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка достигла 9 км
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района стоит огромное количество машин. Пробка равняется 9 км.
Администрация Темрюкского района организовала раздачу воды.
Во время планирования поездок в Крым водителям необходимо учитывать дорожную ситуацию. Причиной пробки стала проверка провозимых вещей.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что причиной затора стал мониторинг досмотра. Его проводил Минтранс республики.
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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что причиной затора стал мониторинг досмотра. Его проводил Минтранс республики.
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Мария Фирсова