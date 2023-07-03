Пробка перед Крымским мостом достигает девяти километров

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Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигает девяти километров по состоянию на 20.00 3 июля. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край- Республика Крым по состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания до 6 часов», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
При этом в обратную сторону, по его словам, пробка составляет порядка 200 метров, а время ожидания – не более 15 минут.
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Элина Позднякова